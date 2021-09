Mercato Milan – Berardi vuole lasciare il Sassuolo: il prezzo può cambiare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il prezzo di Domenico Berardi può cambiare considerata la sua volontà di lasciare il Sassuolo

Nove stagioni, 105 gol e il titolo di campione d'Europa. Il Sassuolo ha dato tutto a Domenico Berardi, così come l'attaccante italiano ha ricambiato egregiamente nel corso di questi lunghi nove anni con la sola maglia neroverde. Una storia bella ed intensa, quasi impensabile considerando che negli ultimi tempi molti calciatori non hanno legato più il loro nome a quella di una società. E, probabilmente, sarà così anche per il classe 1993, il quale ha espresso alla dirigenza del Sassuolo la sua volontà di cambiare aria.