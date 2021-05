Mercato Milan – Berardi, Diavolo all’attacco: Gabbia nell’operazione?

Le ultime sul mercato del Milan. Attenzione al nome di Domenico Berardi, con Matteo Gabbia che potrebbe finire al Sassuolo. Le ultime

Lavori in corso in casa Milan. Iniziano a prendere forma i movimenti di mercato per puntellare una rosa che, il prossimo anno, affronterà la difficile competizione della Champions League. Attenzione all'ultima novità rilanciata da 'Sport Mediaset', che parla di un Domenico Berardi entrato nel mirino del Milan. Samu Castillejo, dopo una stagione con più ombre che luci, sembra in partenza. Il numero 25 del Sassuolo è un candidato forte per il ruolo di esterno destro, ed è un profilo che piace moltissimo a Stefano Pioli. Diavolo pronto all'assalto, ma il club neroverde spara alto sulla valutazione: 25 milioni di euro. Per provare ad abbassare le richieste, la società sta pensando di proporre la contropartita Matteo Gabbia. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Mike Maignan e non solo.