Mercato Milan – Bennacer, ci siamo: manca solo l’annuncio del rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, manca solo l'annuncio ufficiale riguardo il rinnovo di Ismael Bennacer con il Milan

E' tutto pronto per il rinnovo di Ismael Bennacer con il Milan. Il centrocampista algerino, in rossonero dal 2019, è destinato a continuare la sua avventura nel club di via Aldo Rossi. Giungono, infatti, notizie molto positive riguardo il suo prolungamento di contratto, con l'ex Empoli che vestirà la maglia rossonera fino al 2026, proprio come Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il classe 1997 ha trovato l'accordo con la dirigenza. Manca solo l'annuncio ufficiale, che dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni.