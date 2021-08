Mercato Milan – Benitez su James: “Stiamo cercando la soluzione migliore”

Rafael Benitez, allenatore dell'Everton, ha parlato del futuro di James Rodriguez: sul colombiano c'è l'interesse del Milan

James Rodriguez è in uscita dall'Everton. Nei giorni scorsi il calciatore colombiano ha anche espresso il suo desiderio di poter giocare un giorno anche nel campionato di Serie A. E a proposito di Serie A, il Milan sarebbe sulle tracce dell'ex Real Madrid in quanto è alla ricerca di un nuovo trequartista. Rafa Benitez, allenatore dei 'toffees', ha parlato del futuro del classe 1991 in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico spagnolo. "Ho parlato con lui e conosce il mio pensiero. Discuteremo anche col suo procuratore per individuare la migliore soluzione per tutti".