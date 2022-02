Mercato Milan – Belotti sogna il Diavolo, ma sono tanti i discorsi aperti

Andrea Belotti sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma lui sogna il Diavolo

Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' le trattative per il rinnovo però son ferme da mesi. Per questo motivo una sua permanenza in granata è sempre più difficile. Quale sarà dunque la prossima squadra di Belotti? Il suo sogno è sempre quello di vestire la maglia del Milan, ma ci sono anche altre ipotesi. La prima si chiama Toronto, ma attenzione anche a Napoli e Fiorentina. Gli azzurri devono fare i conti con il contratto in scadenza di Dries Mertens, i gigliati con il riscatto di Krzysztof Piatek. I prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.