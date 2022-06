Mercato Milan – Belotti si guarda intorno, ma sogna il Diavolo: le ultime

Rimangono in piedi gli interessi di Fiorentina e Monaco però, sottolinea il quotidiano, il classe 1993 sogna il Milan. Non è un mistero che quello rossonero sua il club per il quale fa il tifo fin da piccolo e, dunque, continua a tenersi accesa una fiammella di speranza. Paolo Maldini lo accontenterà? Nulla è da escludere. Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato