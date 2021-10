Mercato Milan, Belotti in uscita: i rossoneri valutano attentamente

Il Milan ha messo gli occhi su Belotti per il prossimo mercato. L'attaccante non rinnoverà col Torino, di cui è capitano.

Arrivano importanti novità su Andrea Belotti e il possibile passaggio al Milan . Il capitano del Torino , infatti, sembra voglia trasferirsi in rossonero. Ha sempre tifato Milan e ci è stato vicino già in passato. Ha dato fiducia alla squadra granata, ma questa non è stata ripagata. Ora il classe 1993 vuole giocare in Champions League e con il Milan potrebbe farlo. I rossoneri hanno già avviato i contatti e Belotti ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ciò significa che già a gennaio potrà firmare con chi vuole.

Di questo ha parlato ai microfoni di Tuttosport una leggenda granata, Marco Ferrante: "Penso che il Gallo rimarrà fino al termine della stagione, per poi scegliere una nuova destinazione a parametro zero. Ha raggiunto una maturità ed una consapevolezza per cui, ora, ha la legittima ambizione di giocare in Europa. Ci sono tanti fattori, non soltanto lo stipendio. Ma, arrivati a questo punto dello stallo, non vedo molte altre possibilità: basta vedere com'è andata a finire tra Donnarumma ed il Milan, che avevano attraversato un momento simile. Belotti ha il sentore di non poter realizzare le proprie ambizioni in granata". Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>