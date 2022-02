Calciomercato Milan – Belotti, è duello con l’Atalanta: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Belotti è seguito con molta attenzione da Maldini e Massara. E' sfida con l'Atalanta

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è l'ingaggio di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino è in scadenza a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà il contratto con i granata. Il club rossonero è interessato al centravanti, ma attenzione anche all'Atalanta, che resta in corsa. Il Gallo, così come viene riportato da Tuttosport, preferisce il Milan, visto che è un grande tifoso rossonero, ma il Diavolo dovrà decidere se affondare il colpo o meno nelle prossime settimane. C'è anche il Napoli, ma l'ipotesi di trasferirsi in Campania non entusiasma l'attaccante, così come l'idea di trasferirsi all'estero. Vedremo cosa succederà, ma sembra essere una sfida a due tra Milan e Atalanta. Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti