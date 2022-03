Mercato Milan – Ballo-Touré non convince: idea Cambiaso come vice Theo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Cambiaso potrebbe essere il rinforzo per la fascia sinistra del Milan

Il Milan valuta anche di rinforzare la fascia sinistra. Non si discute la qualità di Theo Hernandez, terzino francese titolarissimo della squadra allenata da Stefano Pioli. Se l'ex Real Madrid convince sempre di più, non si può dire lo stesso di Fodé Ballo-Touré. Il calciatore senegalese è arrivato questa estate dal Monaco, ma la sua esperienza in rossonero potrebbe giungere al capolinea al termine di questa stagione. Non gioca una partita ufficiale con il Milan dal match di andata contro il Napoli, gara terminata 0-1 in favore dei partenopei. Da allora, complice anche l'impegno in Coppa d'Africa, non è più sceso in campo.