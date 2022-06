Mercato Milan – Bakayoko, si lavora per interrompere il prestito: le ultime

Tra tutti i reparti, il centrocampo del Milan è quello che subirà le modifiche più evidenti. Tommaso Pobega e Yacine Adli torneranno dai rispettivi prestiti, mentre Renato Sanches potrebbe prendere il posto di Franck Kessie . Con Sandro Tonali e Ismael Bennacer intoccabili, ecco che il futuro di Tiemoué Bakayoko verrà messo in discussione.

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti su 'Sky Sport' nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Milan e gli agenti del giocatore per discutere del possibile ritorno anticipato al Chelsea. Il classe 1994 la scorsa estate è arrivato in prestito biennale, ma l'interruzione dello stesso con un anno d'anticipo è un'ipotesi concreta. D'altronde il suo minutaggio parla chiaro: solo 607 minuti complessivi.