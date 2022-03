Mercato Milan – Bakayoko, si rompe il prestito biennale? Le ultime news

Le ultime sul mercato del Milan. Tiemoué Bakayoko è arrivato in prestito biennale, ma i rossoneri potrebbero rinunciare al francese

Dopo l'esperienza più che positiva nella stagione 2018/2019, Tiemoué Bakayoko è ritornato al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Il francese, nella mente della dirigenza, doveva completare al meglio un centrocampo che già poteva contare sulle presenze di Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali. Dopo le prime uscite in cui ha mostrato una condizione fisica non esattamente eccellente, il classe 1994 è sparito sempre più dai radar di Stefano Pioli , diventando da qualche mese a questa parte una sorta di oggetto misterioso.

Bakayoko è arrivato in prestito biennale dal Chelsea ma, stando a quanto riferisce 'Tuttosport', il Milan potrebbe decidere di rompere tale accordo in anticipo per favorire una sua partenza già in estate. Troppo pochi i 597 minuti complessivi, dunque, per convincere la dirigenza della bontà dell'operazione. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio fuori Milano? Due occasioni dal Real Madrid