Mercato Milan – Bakayoko, niente addio last minute: rimane in rossonero

Tiemoue Bakayoko rimane al Milan. E' questo quanto riferisce 'gazzetta.it', secondo il quale il centrocampista francese poteva trasferirsi all'Olympiacos. Invece la finestra estiva di mercato si è chiusa proprio ieri sera in Grecia, dunque nessun trasferimento ad Atene. Il Milan aveva convinto il calciatore a risolvere il proprio contratto il primo di settembre, ma dovendo coordinarsi con il Chelsea non ci furono i tempi necessari per far sì che l'operazione andasse in porto. Il club di via Aldo Rossi avrebbe voluto privarsi volentieri del suo pesante ingaggio (2.5 milioni di euro), ma Bakayoko adesso rimarrà al Milan almeno fino al mese di gennaio. Milan, le scelte di Pioli per il Napoli. Nuova partnership con Ebay.