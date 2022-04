Mercato Milan – Bakayoko, addio annunciato: non gioca dal 17 gennaio

Le ultime di mercato sul Milan. Tiémoué Bakayoko non gioca da tre mesi e potrebbe ritornare al Chelsea prima del previsto

Il centrocampo del Milan subirà una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione. L'addio di Franck Kessie e il ritorno di Yacine Adli e Tommaso Pobega saranno solo alcuni dei movimenti che avverranno in mediana. Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' la seconda avventura in rossonero di Tiémoué Bakayoko è ormai arrivata al capolinea. Che sia Elliott o il fondo arabo Investcorp cambierà poco: il francese, che non mette piede in campo dallo scorso 17 gennaio, è ormai ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Nonostante il prestito biennale, dunque, è molto probabile un suo ritorno al Chelsea già in estate. Intanto possibile colpo dal Real Madrid.