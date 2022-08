Mercato Milan – Bakayoko in uscita: rischia la non convocazione con l’Atalanta

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla questione legata al centrocampo. Il ritorno dal prestito di Tommaso Pobega ha messo una toppa all'addio di Franck Kessiè , volato a Barcellona a parametro zero. I rossoneri, però, non vogliono fermarsi qui e cercano un altro innesto in mediana. L'obiettivo numero uno, da diversi giorni, è Raphael Onyedika del Midtjylland: c'è ancora distanza con il club danese, ma il Diavolo continua a trattare. Perché il nigeriano arrivi in Italia, però, c'è bisogno dell'uscita di Tiemoué Bakayoko

Il quotidiano torinese sottolinea come il Nottingham Forest sia la squadra più interessata al giocatore, legato al Milan per un altro anno in prestito dal Chelsea. Lo scenario disegnato in questo momento potrebbe inoltre prevedere una non convocazione del numero 14 in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. Stefano Pioli ha tutti i suoi centrocampisti a disposizione e potrebbe compiere questa scelta tecnica e di mercato. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato