Mercato Milan – Bakayoko ad un passo: ecco l’indizio social del giocatore

Ormai ci siamo: il ritorno di Bakayoko al Milan è questione di ore, se non di minuti. Anche il centrocampista ha lanciato un indizio social

Tiemoué Bakayoko è pronto a far ritorno al Milan. Dopo aver vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019, il centrocampista francese ha sempre desiderato tornare nel club di via Aldo Rossi. Dopo aver giocato in prestito con il Monaco e con il Napoli nelle ultime due stagioni, il francese è vicinissimo al Diavolo. Anche il calciatore in questione ha lanciato un indizio social che non lascia più dubbi: Bakayoko diventerà presto, nuovamente, un nuovo centrocampista del Milan. Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.