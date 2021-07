Mercato Milan – Attacco, Kaio Jorge può arrivare già in estate / News

Le ultime sul mercato del Milan. Kaio Jorge opzione per l'attacco in vista di gennaio? La dirigenza potrebbe anticipare il suo arrivo

Dopo l'arrivo Olivier Giroud saranno finiti i movimenti del Milan in attacco? Paolo Maldini, nel corso della presentazione del calendario di Serie A per la stagione 2021-2022, non ha escluso un altro arrivo. "Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane", ha detto il direttore tecnico rossonero. Questo identikit ha un nome e cognome: si tratta di Kaio Jorge, giovane talento classe 2002 del Santos. L'interesse rossonero è cosa nota, ma per il mercato di gennaio, quando il giocatore si libererà a parametro zero.