Mercato Milan – Atalanta su Pavlovic, rossoneri concentrati su Tomori

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata odierna, l’Atalanta ha richiesto nuovi aggiornamenti su Pavlovic, difensore centrale del Milan, per capire se ci siano margini per un’operazione in vista del mercato di gennaio. Il club bergamasco sembra essere sempre più interessato al giocatore, ma la trattativa potrebbe subire dei rallentamenti.