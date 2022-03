Mercato Milan – Asllani, c’è la concorrenza dell’Inter: le ultime / News

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Empoli, è stato accostato al Milan sul mercato. Ma attenzione alla concorrenza dell'Inter. La news

Storicamente l'Empoli è stata una fucina di talenti estremamente interessanti. Per fare un chiaro esempio vicino al Milan come non citare Ismael Bennacer? Proprio dal club toscano potrebbe pescare il Diavolo anche in futuro. Nel calciomercato di gennaio la squadra di Aurelio Andreazzoli ha visto partire un perno importante come Samuele Ricci, partito con destinazione Torino. Niente paura, perché il sostituto era in casa. Si tratta di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2022, che si è distinto in maniera importante per quanto riguarda tecnica e personalità.