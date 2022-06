Mercato Milan – Da Asensio a Ziyech, tutti i nomi per il colpo offensivo

Da Marco Asensio ad Hakim Ziyech: ecco tutti i nomi che potrebbero fare al caso del Milan per rinforzare il reparto avanzato

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. I rossoneri, dopo aver visto sfumare il colpo Botman, con quest'ultimo che ha accettato di trasferirsi al Newcastle, adesso dovranno virare su altri profili per rinforzare la difesa. La strategia, però, è cambiata, in quanto il Diavolo non vorrà più investire quei 30 milioni di euro per la difesa, bensì per acquistare un grande giocatore in attacco. Ecco, dunque, che il Milan potrebbe puntare su Francesco Acerbi - difensore di grande esperienza e utile anche per le liste UEFA - o su Malick Thiaw, calciatore in forza allo Schalke 04.

Milan, piacciono Asensio e De Ketelaere

Archiviata la questione difesa, secondo la 'rosea' il Milan valuta diversi nomi per poter rinforzare il reparto avanzato. In particolar modo, i rossoneri dovranno rinforzare la fascia destra alta del campo. Un nome che potrebbe fare al caso della squadra di Stefano Pioli è quello di Marco Asensio, calciatore che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro, con il Real Madrid che vorrebbe incassare circa 20 milioni da una sua cessione nonostante il contratto in scadenza nel 2023. De Ketelaere è un altro nome interessante e, come nel caso di Asensio, il Milan potrebbe sfruttare il Decreto Crescita.

Ziyech, Dybala e Noa Lang

Cosa che il Milan non potrà fare se dovesse acquistare Hakim Ziyech o Paulo Dybala. Il marocchino arriverebbe in prestito dal Chelsea, ma porterebbe con sé un ingaggio impegnativo. Per la Joya, invece, bisognerà attendere come si evolverà la trattativa con l'Inter. Inoltre non bisogna dimenticare nemmeno di un altro calciatore, ovvero Noa Lang. L'olandese, però, è pensato più per rinforzare la fascia sinistra, una posizione che è occupata da Rafael Leao.

Milan, due calciatori italiani da considerare

Attenzione anche alle piste italiane. Come già anticipato prima nel caso di Acerbi, il Milan dovrà stare attento anche alla compilazione delle liste UEFA. Da quest'anno, infatti, il regolamento della Champions prevede che, nella lista dei 25 in rosa, ci siano quattro calciatori formati nel club e altri quattro formati in Italia. Dunque bisogna considerare anche i profili di Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo, anche se quest'ultimo ha un costo più elevato e più infortuni alle spalle rispetto all'esterno del Sassuolo.

E a proposito di Sassuolo, non bisogna dimenticarsi di Hamed Junior Traore. Così come non bisogna dimenticarsi di Renato Sanches, calciatore sul quale c'è anche il ricco PSG. Il Milan, dopo un mese di giugno passato ad osservare e a preparare i rinnovi del duo Maldini-Massara, dovrà sicuramente accelerare nel mese di luglio. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?