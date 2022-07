Mercato Milan – Asensio, il Real Madrid spara alto: ecco il prezzo / News

Lavori in corso per il Milan che, sul calciomercato, ha come priorità quella di rinforzare la trequarti. I nomi emersi in questa settimane sono i soliti noti, ovvero Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech e Renato Sanches. Ma non sono da escludere altre piste, come quella che porta a Marco Asensio del Real Madrid. Non è certo un mistero che i rossoneri cerchino un esterno destro per alzare la qualità e, in tal senso, lo spagnolo sarebbe il profilo perfetto.