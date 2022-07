Mercato Milan – Asensio, nuovi contatti: la richiesta del Real Madrid

Sono stati giorni di preoccupazione per i tifosi del Milan riguardo ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara . Nella serata di ieri, in extremis, è arrivata la firma di entrambi i dirigenti e, poche ore fa, l'ufficialità. Un passaggio fondamentale per buttarsi a capofitto su un mercato, finora, inevitabilmente fermo. La priorità rossonera è quella di rinforzare una trequarti che, lo scorso anno, ha mostrato delle lacune abbastanza evidenti. E allora ecco emergere alcuni nomi che innalzerebbero la qualità del reparto come quello di Marco Asensio .

Come riporta 'La Repubblica' nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Milan e il Real Madrid per l'esterno spagnolo classe 1996. Il giocatore, in scadenza nel 2023, potrebbe liberarsi a cifre contenute vista la sua situazione contrattuale. I 'Blancos' chiederebbero 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>