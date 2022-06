Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Anche l’Arsenal sulle tracce di Botman”

Il nome più discusso in questi ultimi giorni è sicuramente quello di Sven Botman. Il forte difensore olandese interessa da tempi non sospetti al Milan, club che in realtà avrebbe già trovato da diversi mesi l'intesa con il giocatore. Manca ancora quella con il Lille, o meglio: i rossoneri avrebbero offerto circa 30 milioni di euro al club francese per acquistare il giocatore in questione, ma 'les dogues' vorrebbero incassare qualcosa di più da una sua cessione.