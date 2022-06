Mercato Milan – Il retroscena dall’Argentina: Il Diavolo era su Di Maria

Angel Di Maria, dopo 6 anni di Psg, si è liberato a parametro zero e, adesso, è a un passo alla Juventus. Il 'Fideo' ha intenzione di giocare per un'altra stagione in Europa prima di terminare la carriera nella sua Argentina. E pensare che quest'ultima stagione il giocatore avrebbe potuto farla con addosso la maglia del Milan.