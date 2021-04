Mercato Milan – Alcuni club di Serie A interessati a Kvaratskhelia | News

Le ultime notizie sul Milan. Non solo il Milan su Kvaratskhelia: alcuni club di Serie A sono interessati al calciatore del Rubin Kazan

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', non c'è solo il Milan sul giovane talento del Rubin Kazan Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano, infatti, gode della stima di altri club di Serie A come la Juventus, il Napoli, l'Atalanta e l'Inter. Le due società nerazzurre avrebbero fatto un sondaggio per l'ala sinistra, il cui valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il grosso ostacolo della trattativa riguarda le alte commissioni richieste dagli intermediari. I rossoneri restano vigili sul classe 2001, consapevoli del fatto che non si tratta di una semplice operazione di mercato. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è