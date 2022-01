Mercato Milan – Ahmedhodzic, il padre conferma: “Contatti con il Malmo”

Secondo quanto confermato dal padre di Anel Ahmedhodzic, il Milan avrebbe avviato i contatti con il Malmoe per il giovane difensore

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato la notizia su chi possa essere l'alternativa a Sven Botman e Abdou Diallo. Anel Ahmedhodzic, difensore del Malmoe, sembrerebbe essere l'indiziato numero uno per rinforzare la difesa del Milan, considerato le richieste elevate di Lille e PSG per i due calciatori citati poco prima. Arrivano ulteriore conferme riguardo l'interesse della dirigenza di via Aldo Rossi nei confronti del classe 1999. Secondo quanto dichiarato dal padre del giocatore bosniaco ai microfoni di 'Reprezentacija', il Milan avrebbe avviato i contatti con il club che possiede il suo cartellino. "Diversi club sono interessati ad Anel. Il Milan sembrerebbe aver accelerato martedì sera, hanno iniziato i contatti col Malmoe. C'è anche il Brentford, un club tedesco e due francesi. Tutto è possibile", queste le sue parole.