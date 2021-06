Mercato Milan – Ag. Kamara: “20-25 milioni e può lasciare l’OM”

Bruno Satin, agente di Boubacar Kamara, ha parlato del giocatore accostato al Milan da qualche settimana. Ecco quanto vale

"Bisogna capire che c’è un’enorme differenza tra il valore assoluto di un giocatore e il suo valore al tempo T, quando gli rimane solo un anno di contratto. È il caso, ad esempio, di Kylian Mbappé che oggi vale solo 118 milioni di euro , mentre è di gran lunga il giocatore più costoso al mondo in valore assoluto. Potremmo metterlo tra 30 e 35 milioni di euro, secondo me, anche se questo non significa molto perché è soprattutto una questione di domanda e offerta. Con un contratto in scadenza il prossimo anno se l’OM riuscisse a ottenere 20 o 25 milioni, sarebbe secondo me una buona operazione per un giocatore non internazionale nella sua situazione". Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro