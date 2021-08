Mercato Milan – Adli, il Bordeaux non molla sul prezzo: affare a rischio?

Le ultime sul mercato del Milan. Rischia di complicarsi fino a saltare l'affare Yacine Adli: Il Bordeaux, infatti, tiene duro sul prezzo

Ultimi giorni di mercato frenetici per il Milan, impegnato su più fronti per regalare a Stefano Pioli una rosa piena di qualità e alternative. Dopo i vari riscatti portati a termine, i rossoneri hanno chiuso per due profili di esperienza quali Olivier Giroud e Alessandro Florenzi. Ma i movimenti non sono di certo finiti qua, anzi. Le operazioni per Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri sono ormai in dirittura d'arrivo: il primo andrà a rinforzare il centrocampo, il secondo potrebbe rilanciarsi sotto l'attenta supervisione dei totem Giroud e Ibrahimovic. Manca ancora qualcosa e quel qualcosa il Milan lo ha visto in Yacine Adli del Bordeaux.