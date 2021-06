Mercato Milan – Adli, contatti con un club tedesco: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. L'obiettivo Amine Adli potrebbe, a sorpresa, decidere di trasferirsi in Germania. Ecco il punto

Seguendo la sua politica giovane, il Milan ha messo gli occhi su Amine Adli. La società ha presentato un'offerta al Tolosa per acquistare il giocatore e anticipare la concorrenza. Una proposta rispedita al mittente per la volontà del giocatore di restare in Francia almeno per un altro anno. Attenzione però agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Francia: secondo quanto riferisce 'ladepeche.fr' l'entourage di Adli starebbe trattando con il Wolfsburg, club classificatasi quarto in classifica in Bundesliga. Permanenza in Francia messa dunque in discussione? Possibili nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo