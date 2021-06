Mercato Milan – Addio Laxalt: l’uruguayano è atteso venerdì in Russia

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diego Laxalt si trasferirà alla Dinamo Mosca: l'esterno è atteso venerdì nella capitale russa

Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', è stato raggiunto l'accordo tra il Milan e la Dinamo Mosca per la cessione di Diego Laxalt. Ai rossoneri andranno 4 milioni di euro, mentre l'esterno uruguayano firmerà un triennale con opzione per un anno aggiuntivo. L'ex Genoa è atteso venerdì nella capitale russa, mentre lunedì 21 dovrebbe sostenere le visite mediche. Un addio definitivo, dunque, dopo aver giocato in prestito nell'ultima stagione al Celtic. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo