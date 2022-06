Mercato Milan – Acerbi vicinissimo: adesso Romagnoli alla Lazio?

Un intrigo di calciomercato, un effetto domino che permetterebbe a Francesco Acerbi e Alessio Romagnoli di scambiarsi le maglie. Negli ultimi giorni, infatti, il nome del difensore della Lazio è entrato fortemente in orbita Milan, che cerca un difensore per sostituire il proprio capitano, che saluterà la compagnia a parametro zero. Stando a quanto riferisce il 'Corriere della Sera', in questo weekend, è arrivata una forte accelerata rossonera, che ha trovato l'accordo con Acerbi.