Mercato Milan – Accordo raggiunto con il Brescia per il riscatto di Tonali

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Accordo raggiunto tra il Milan e il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali: le cifre

Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il Milan e il Brescia hanno trovato l'accordo definitivo per il riscatto di Sandro Tonali. Inizialmente l'accordo prevedeva un'operazione da 35 milioni di euro complessivi, composti da 10 per il prestito (già versati), 15 per il diritto più altri 10 di bonus. Negli ultimi giorni, invece, si è trovato un accordo da 25 milioni complessivi, con i 10 del prestito già nelle casse delle 'rondinelle', alle quali andranno altri 15 per il riscatto più il cartellino del giovane rossonero Giacomo Olzer. Il Milan, inoltre, ha il diritto di recompra su quest'ultimo. Riguardo Tonali, la trattativa andrà in porto, molto probabilmente, entro lunedì. Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.