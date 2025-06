MERCATO MILAN: ACCORDO PER IL NUOVO PORTIERE. MAIGNAN E THEO HERNANDEZ...

Il mercato del Milan è iniziato coi botti, ma in uscita. I rossoneri hanno ceduto Tijjani Reijnders, olandese classe 1998, al Man City, con cui ha già fatto le visite mediche. Ora in uscita ci sono Theo Hernandez, classe 1997, e Mike Maignan, classe 1995. I due francesi, però, sono casi diversi: il primo vorrebbe rimanere al Milan ed è stato messo alla porta; il secondo spinge per andare via. Vorrebbe il Paris, ma si sta accontentando del Chelsea, pur di andarsene. È arrivata la prima offerta dai Blues, ma ancora è troppo bassa. Resta il fatto che il Milan lo stia svendendo... Intanto, però, i rossoneri hanno già raggiunto il sì del potenziale sostituto: accordo totale, si aspetta solo il via libera. Theo Hernandez, intanto, per ora resta perché ha detto no all'Al-Hilal: per tutte le ultime guarda il video qui sotto! Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e commentare! Puoi anche condividere e sostenerci!