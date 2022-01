Mercato – Dalla Francia: ‘Lione, trattativa avviata con il Brest per Faivre’

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il Lione avrebbe avviato le trattative con il Brest per acquistare Faivre

Il futuro di Romain Faivre è sempre più lontano dal Brest. Niente Milan, però, per il fantasioso trequartista, il quale nei mesi scorsi non ha negato il suo desiderio di poter vestire un giorno la prestigiosa maglia rossonera. Dalla Francia non arrivano notizie circa un suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli. Secondo 'RMC Sport', il Lione avrebbe avviato le trattative per acquistare il classe 1998 in quanto sono sul punto di perdere Bruno Guimaraes. Il club francese, infatti, avrebbe individuato in Faivre il sostituto ideale del calciatore brasiliano. Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.