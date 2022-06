Mercato Lazio – Per arrivare a Romagnoli, la chiave potrebbe essere Acerbi

Che Alessio Romagnoli lascerà il Milan ormai è cosa quasi certa. L'ormai ex capitano rossonero piace molto alla Lazio, sua squadra del cuore, ma la trattativa con i biancocelesti non è ancora definita. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di 'Repubblica', potrebbe essere un incrocio di mercato tra il Milan e la Lazio .

Secondo il quotidiano, Francesco Acerbi è in uscita dalla Lazio. Il difensore, nonostante sia in scadenza nel 2025, potrebbe lasciare i biancocelesti dopo che il suo rapporto con la tifoseria si è complicato nel corso dell'ultima stagione. Ecco, dunque, che Claudio Lotito potrebbe inserirlo all'interno della trattativa pur di arrivare ad Alessio Romagnoli. L'ex difensore del Sassuolo piace a Stefano Pioli, ma ad oggi rimane un'ipotesi in quanto il Milan sta lavorando su altri profili. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.