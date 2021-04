Mercato Juventus – Cristiano Ronaldo rifiuta il Manchester United: vuole di più

Le ultime sul mercato della Juventus. Il Manchester United si fa avanti per Cristiano Ronaldo: il portoghese dice no. Vuole di più

Dopo la stagione sottotono della Juventus, si stanno rincorrendo diverse voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese starebbe ancora riflettendo su suo futuro, che potrebbe vedere un suo clamoroso ritorno al Real Madrid o al Manchester United. Proprio sui 'Red Devils', arriva l'indiscrezione di 'Don Balon'. Il club inglese avrebbe messo sul piatto uno stipendio da 17 milioni di euro annui, poco meno del doppio di quanto percepisce attualmente in bianconero. Impossibile per Ronaldo continuare a guadagnare questa cifra e per questo motivo avrebbe fissato una soglia a 20 milioni di euro. A questo punto, dunque, bisognerà capire se lo United avrà intenzione di rilanciare o meno. SuperLega ufficiale, Milan tra i club fondatori: ecco cosa può succedere ora >>>