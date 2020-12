Mercato Juventus – Bonucci, ennesimo tentativo di Guardiola: il retroscena

Mercato Juventus, retroscena Guardiola su Bonucci

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo un periodo di incertezza, Pep Guardiola ha firmato il rinnovo di contratto con il Manchester City. Nel corso del mercato estivo il club inglese ha acquistato Ruben Dias dal Benfica. Un giocatore che potrebbe essere definito un piano B per un semplice motivo. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, prima di tuffarsi sul portoghese, ha fatto l'ennesimo tentativo per portare Leonardo Bonucci in Inghilterra. E' ormai noto che da diversi anni Guardiola straveda per l'ex Milan, considerato il difensore perfetto per il suo gioco. Ma, ancora una volta, si è registrato un nulla di fatto. La Juventus non ha nessuno intenzione di privarsi del suo numero 19.