Mercato Inter – Ufficiale, scatta il riscatto di Gosens: cifre e dettagli

Robin Gosens è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Il tedesco, nel calciomercato di gennaio, si è trasferito alla corte di Simone Inzaghi in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Come comunicato dall'Atalanta, attraverso la pubblicazione del proprio bilancio, l'obbligo è scattato nella data odierna. Gosens, si legge, è stato "ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per totali euro 25 milioni, di cui euro 15 milioni a titolo di acquisto definitivo (già maturato alla data odierna) ed euro 10 milioni per premi e/o indennizzi".