Mercato Inter – Chelsea, pronta una nuova offerta per l’acquisto di Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea starebbe formulando una nuova offerta all'Inter per acquistare Lukaku: il punto della trattativa

Romelu Lukaku è vicino ad un trasferimento al Chelsea. Una cessione tanto dolorosa quanto fondamentale per l'Inter, alle prese con i noti problemi economici che stanno gravemente penalizzando il club di Via Liberazione. Stando a quanto riportato da Sky, i 'blues' sono pronti ad avanzare una nuova offerta. La società presieduta da Roman Abramovic starebbe pensando di offrire 110 milioni cash oppure 120 milioni incluso il cartellino di Davide Zappacosta. Zhang e dirigenza, dal canto loro, vorrebbero ricavare solamente del denaro da una cessione dell'attaccante belga. In ogni caso, la sensazione è che Lukaku dirà addio all'Inter solamente dopo due stagioni e uno scudetto conquistato. Ilicic vicino al Milan, Kessié pronto al rinnovo: ecco le news di oggi sul mercato rossonero.