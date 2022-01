Mercato – Di Marzio: “Milan e Inter su Bremer, ma il Toro chiede 30 milioni”

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, sia il Milan che l'Inter sono interessati a Gleison Bremer, difensore del Torino

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'originale', sia il Milan che l'Inter sarebbero interessati a Bremer, difensore del Torino, per giugno. Il club granata, però, chiede 30 milioni di euro. L'idea dei due club milanesi sarebbe quella di far scendere la cifra intorno ai 20 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.