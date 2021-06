Mercato – Di Marzio: “Giroud, siamo allo stesso punto. Jovic l’alternativa”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Olivier Giroud: l'attaccante francese è accostato al Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la tramissione 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile colpo in attacco del Milan. Queste le parole dell'esperto di mercato. "La trattativa per Giroud è sempre allo stesso punto. Il Milan ha chiuso l'accordo per 2 anni, ma sta aspettando che i procuratori lo liberino dal Chelsea. Ma il Milan è interessato anche a Ziyech e Bakayoko. La speranza è quella di sedersi a tavolino, la settimana prossima, per parlare di questi calciatori. Vedremo se il Milan riuscirà a trovare questa doppia o tripla intesa. Se la trattativa per Giroud non dovesse decollare, l'alternativa è Jovic del Real Madrid. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.