Mercato – Dalla Turchia: “Dzeko al Fenerbahce”, ma in Italia smentiscono

Secondo alcuni media turchi, Edin Dzeko, attaccante della Roma accostato nelle ultime settimane anche al Milan, sarebbe vicino al Fenerbahce. Una voce di mercato che non trova nessuna conferma, al momento, in Italia. Anche il 'Corriere dello Sport' smentisce questa indiscrezione, in quanto né il club capitolino né il suo entourage hanno avviato un dialogo con la squadra di Istanbul. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.