Mercato – Dalla Spagna: De Paul, Milan disposto a spendere 40 milioni

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Spagna sono sicuri: i rossoneri pronti a mettere sul piatto 40 milioni per Rodrigo De Paul

Come successo con Gianluigi Donnarumma, il Milan non ha nessuna intenzione di giocare al rialzo nemmeno per Hakan Calhanoglu. Se per il portiere è stato lanciato un segnale forte, con l'arrivo lampo di Mike Maignan, per quanto riguarda il turco continua la partita a scacchi. Una partita che però dovrebbe concludersi con un nulla di fatto: il numero 10 rossonero, infatti, sembra molto vicino a lasciare la maglia del Diavolo. Per questo motivo è già partita la caccia al suo sostituto naturale, con Rodrigo De Paul come nome in cima alla lista dei desideri.