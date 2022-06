Mercato – Bremer, non solo derby di mercato: anche il Bayern interessato

Dopo aver disputato una strepitosa stagione, Gleison Bremer lascerà il Torino. Non a parametro zero, in quanto il brasiliano, per riconoscenza, ha prolungato di un altro anno in maniera tale che i granata possano intascare qualcosa da una sua cessione. Il difensore piace molto all'Inter, club con cui ha un accordo verbale, e al Milan, con i rossoneri che lo avrebbero individuato come una valida alternativa qualora l'affare Botman non andasse in porto.