Mercato – Ballo-Touré ufficiale al Milan. Il Monaco lo ringrazia sui social

Il Milan ha ufficializzato da pochi minuti l'acquisto di Fodé Ballo-Touré: ecco il messaggio del Monaco al nuovo terzino rossonero

Fodé Ballo-Touré è un nuovo calciatore del Milan. A comunicare il nuovo acquisto è stato proprio il club di via Aldo Rossi che, finalmente, ha trovato il nuovo vice Theo Hernandez. Il terzino arriva dal Monaco per 4.2 milioni di euro più 500 mila di bonus legati alle presenze del giocatore e alla qualificazione della squadra di Pioli alla prossima Champions League. Il difensore naturalizzato senegalese ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto e indosserà la maglia numero 5. Il Monaco ha voluto ringraziare Ballo-Touré sui social per quanto fatto con la maglia biancorossa. "L'AS Monaco informa della cessione di Fodé Ballo-Touré, che ha firmato con il Milan, recente vicecampione d'Italia. Il Club gli augura ogni successo per il resto della sua carriera", queste le parole apparse sull'account Twitter del club monegasco. Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.