Mercato – Ag. Laxalt: “Dinamo Mosca molto interessata, Milan contattato”

Le ultime sul mercato del Milan. Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato del futuro del suo assistito. La rivelazione

Dopo una stagione in prestito con la maglia del Celtic, Diego Laxalt tornerà a vestire la maglia del Milan. Il club scozzese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ma il giocatore continua a non rientrare nei piani di Stefano Pioli. Attenzione dunque alle parole dell'agente Ariel Krasouski, che svela il forte interesse della Dinamo Mosca nei confronti del suo assistito. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'soccer.ru': "La Dinamo Mosca è davvero interessata a Laxalt. Il club russo ha già contattato il Milan per parlare del suo trasferimento". Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott