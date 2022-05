Marchetti: “Origi arriva, ma non subito perché leggermente infortunato”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del possibile trasferimento al Milan di Divock Origi

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Luca Marchetti ha parlato del possibile trasferimento al Milan di Divock Origi. Queste le sue dichiarazioni: "Origi arriva, ma non subito. È leggermente infortunato e si vuole presentare al meglio per fare le visite mediche, giustamente. Prima vuole guarire perfettamente. L’offerta però è formalizzata e il Milan aspetta l’ok da parte del giocatore per poter fare le visite mediche". Milan, le top news di oggi: esclusiva Lentini, Elliott resta nel club