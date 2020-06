Marchetti: “Nei prossimi giorni incontro Milan-Donnarumma”

MERCATO MILAN – Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato delle ultime di mercato in casa rossonera, in particolare del futuro di Gigio Donnarumma. “Previsto un incontro fra il Milan e Donnarumma nei prossimi giorni. La società, Elliott, ha dato mandato agli attuali dirigenti di cominciare la trattativa per il rinnovo di Gigio. Ci sarà molto probabilmente una deroga a quelli che sono i principi generali del Milan: Donnarumma già guadagna 6 milioni di euro ma di certo non gliene puoi dare di meno”, ha chiuso il giornalista. Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua sul futuro di Pioli>>>

