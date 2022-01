Marchetti: “Monaco, rifiutata l’offerta per Pellegri ma va lo stesso al Toro”

Secondo Luca Marchetti, noto esperto di mercato, Pellegri non è stato riscattato dal Milan, ma si trasferirà ugualmente al Torino dal Monaco

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato del futuro di Pietro Pellegri. Queste le parole del giornalista: "Pietro Pellegri si trasferirà al Torino, ma non dal Milan. Si trasferirà al Torino direttamente dal Monaco che non ha accettato l'offerta del Milan. Dunque i rossoneri si svincoleranno dal prestito e il giocatore si trasferirà, sempre in prestito, al Toro. Tutto questo a partire da lunedì".