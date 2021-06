Marchetti: ‘Milan, niente aste. Se Calhanoglu vuole restare, accetti l’offerta’

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Luca Marchetti ha espresso il suo pensiero in merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'esperto di mercato, Luca Marchetti, ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu. Queste le sue parole sul fantasista turco. "Ha avuto un'offerta importate dall'Arabia e non è andata in porto. Il Milan non parteciperà ad aste per dire a Calhanoglu che è importante. Già gliel'ha detto con un'offerta. Se Calhanoglu vuole resta al Milan deve accettare l'offerta rossonera, ma il Milan con Donnarumma ha dimostrato che ha una strategia in testa ben chiara e che non vuole partecipare ad aste. Uso un'espressione: costi quel che costi". Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.