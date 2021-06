Marchetti: “Donnarumma rischia di fare il secondo in tutte le big europee”

Luca Marchetti ha parlato del futuro di Donnarumma: l'ormai ex milanista sta riscontrando delle difficoltà nel trovare una nuova squadra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'esperto di mercato, Luca Marchetti, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Ecco cosa ha detto sul portiere della Nazionale. "L'unica problematica che può avere Donnarumma oggi è che qualsiasi squadra lo vada a prendere rischia di andare a fare il secondo, perché ora tutte le big hanno un grande portiere. È una grande occasione a zero perché ti vai a prendere un portiere per i prossimi 10-12 anni. In questo momento bisognerà aspettare un piccolo effetto domino dei portieri o cercare una soluzione che non sarebbe la priorità assoluta". Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.